Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim-Höpfigheim: Brand in Gartenhaus

Ludwigsburg (ots)

Ein 69-Jähriger aus Steinheim befand sich am Samstagmittag in seinem Gartenhaus auf Gemarkung Höpfigheim. Während er für wenige Minuten das Gartenhaus verließ, entzündete sich unter anderem das in der Hütte gelagerte Altpapier vermutlich aufgrund einer zuvor angezündeten und mittlerweile abgebrannten oder umgekippten Kerze. Der Besitzer versuchte noch, den entstandenen Brand zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Das Gartenhaus sowie weitere, auf dem Grundstück gelagerten Gegenstände, darunter ein Fahrzeuganhänger, wurden vollständig zerstört. Der 69-Jährige erlitt bei dem Löschversuch leichte Verbrennungen und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehrwehren aus Steinheim, Höpfigheim, Murr, Mundelsheim und Hessigheim waren mit insgesamt neun Fahrzeugen und 55 Wehrleuten im Einsatz.

