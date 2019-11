Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Fahndung mit Polizeihubschrauber nach versuchtem Einbruch in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Freitag gegen 20:15 Uhr eine Alarmanlage an einem Einfamilienhaus in der Imbröderstraße ausgelöst hatte, konnten Zeugen eine dunkelgekleidete Person flüchten sehen. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen, der Polizeihundeführer sowie des Polizeihubschraubers blieben ohne Erfolg.

Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass zuvor unweit in der Bogenstraße versucht wurde, über ein Fenster in ein Haus einzudringen. Die hochwertige Scheibe hielt herbei den Hebelversuchen stand und die Täter brachen ihr Vorhaben ab.

Der entstandene Sachschaden am Fenster beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

