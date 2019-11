Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Einfamilienhaus in Bietigheim, Wohngebiet Sand

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus im Reiherweg in Bietigheim eingebrochen. Nachdem sich die Einbrecher über eine aufgehebelte Terrassentüre Zugang zum Haus verschafft hatten, durchsuchten sie alle Räume und entwendeten verschiedene Elektrogeräte und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Sachschaden an der Terrassentüre wird auf 200 Euro geschätzt.

