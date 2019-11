Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt / Polizei erbittet Hinweise nach zwei Einbrüchen

Bad Segeberg (ots)

In der Zeit von Dienstag, den 05.11.19, 18:00 Uhr, bis zum Mittwoch, 09:30 Uhr, kam es in Norderstedt zu zwei Einbrüchen. Betroffen waren ein Sportlerheim in Glashütte, Poppenbütteler Straße, und ein Gebäudekomplex mit mehreren Geschäften in der Ulzburger Straße. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten im Sportlerheim einen zweistelligen Bargeldbetrag und im zweiten Fall einen Fernseher.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise.

