POL-LB: Einbruch in Firma in Ludwigburg

Ludwigsburg (ots)

In der Zeit von Donnerstag 18:00 Uhr bis Freitag 06:45 Uhr wurde in eine Firma in der Schönbeinstraße eingebrochen. Nachdem sich die Täter Zugang verschafft hatten, durchsuchten sie die Firmenräume und entwendeten Werkzeug und Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

