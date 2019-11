Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbrüche in Sindelfingen und Gärtringen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Einbruch in Juweliergeschäft

Am Samstagmorgen, vermutlich zwischen 04.15 Uhr und 05.15 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Ziegelstraße in Sindelfingen ein. Im Anschluss daran entwendete er Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro aus der Auslage. Am Schaufenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Hinweisgeber sich unter Tel.: 07031/697-0 zu melden.

Gärtringen: Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, zwischen 16.45 Uhr und 21.45 Uhr, wurde im nördlichen Wohngebiet in Gärtringen in ein Zweifamilienhaus eingebrochen. Nachdem bislang unbekannter Täter zunächst erfolglos versuchte, die Terrassentür des Wohnhauses aufzuhebeln, machte er sich am daneben befindlichen Fenster zu schaffen. Hier gelang es ihm, in das Gebäude vorzudringen. Im Haus wurden mehrere Zimmer durchsucht. Nach ersten Ermittlungen wurde lediglich ein Schmuckstück mit einem Wert im unteren, dreistelligen Bereich, entwendet. Der Sachschaden am Gebäude wird jedoch auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

