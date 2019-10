Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191008-3: Volltrunkene Seniorin am Steuer - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten bemerkten das Abwürgen eines Automotors und entschieden sich zur Kontrolle der betagten Fahrerin.

Am Dienstag (08. Oktober) hielten Polizeibeamte um 00:40 Uhr am Eingangsbereich des Erftstädter Krankenhauses am Münchweg einen Wagen an. Grund der Kontrolle war das Abwürgen des Motors durch die Fahrerin. Bei der Kontrolle war die Frau - eine 76-Jährige aus Erftstadt - nicht in der Lage, den Motor zu stoppen. Die Beamten rochen starken Alkoholgeruch und forderten neben den Fahrzeugpapieren auch ihre Fahrerlaubnis. Der 76-Jährigen boten die Polizisten einen Atemalkoholvortest an, der im Ergebnis 2,16 Promille anzeigte. Auf Befragen gab die Seniorin an, dass sie ihren Mann aus dem Krankenhaus abholen wollte. Der war nach einem gemeinsamen, schnapslastigen Abend gestürzt und zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm der Fahrerin eine Blutprobe. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell