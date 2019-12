Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Kleintransporter aufgebrochen

Schindhard (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 17:10 Uhr und 06:30 Uhr, brachen unbekannte Täter 2 Kleintransporter auf, die im Hof eines Anwesens in der Busenberger Straße abgestellt waren. An beiden Fahrzeugen wurde zunächst jeweils ein Seitenfenster der separaten Fahrzeugkabine eingeschlagen. Aus den Kabinen wurde nichts entwendet. Dann wurde versucht, an beiden Transportern die Hecktür aufzubrechen, was allerdings misslang. Daraufhin wurde kurzerhand die Heckscheibe eines Transporters eingeschlagen. So konnte die Hecktür manuell entriegelt werden. Aus dem Laderaum wurden für insgesamt circa 9000 Euro Handwerksmaschinen von "Hilti" und "Stihl" entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird auf über 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Aufbrüchen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kri-minalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

