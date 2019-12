Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall mit Vollsperrung B 270

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen ist es auf der B 270 zwischen den Abfahrten nach Waldfischbach zu einem größeren Verkehrsunfall gekommen. Ein 46-jähriger Mann befuhr mit einem Pkw mit Anhänger die B 270 aus Kaiserslautern kommend in Fahrtrichtung Pirmasens. Ihm entgegen kamen zwei Pkw hintereinander aus Richtung Pirmasens in Richtung Kaiserslautern gefahren. Der 46-jährige geriet vermutlich in Folge eines Sekundenschlafes auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort hintereinander mit den beiden Pkw. Sein Anhänger riss vom Zugfahrzeug ab und blieb völlig zerstört am Fahrbahnrand liegen. Einer der beiden entgegenkommenden Pkw schleuderte über die Fahrbahn in einen Straßengraben, der andere knallte in die Leitplanke. Zum Glück gab es dabei nur leichte Verletzungen bei den Beteiligten in Form von Abschürfungen und Prellungen. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 30.000.- Euro. Die B 270 musste für 3 Stunden komplett gesperrt werden. Die Straßenmeisterei Waldfisch-bach war mit 6 Mann und 4 Fahrzeugen vor Ort um die Straße anschließend zu reinigen und wieder befahrbar zu machen.

