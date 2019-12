Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Eisbär mit Weihnachtsmann geklaut

Weselberg (ots)

Am vergangenen Sonntag haben dreiste Diebe in Weselberg zugeschlagen. Eine Familie hatte in der Flurstraße im Vorgarten weihnachtlich dekoriert. Dazu gehörte auch ein Eisbär mit einem Weihnachtsmann. Die Figur war mit 4 Schlaufen an Erdnägeln befestigt. Die Diebe hakten am helllichten Tage 3 Schlaufen aus und schnitten die letzte Leine ab. Danach entschwanden sie mit der Beute. Der Schaden beläuft sich auf 60.- Euro. Zeugen die hier etwas beobachtet haben, sollen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden.

