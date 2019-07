Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Ottmarsbocholt, Dorfstraße - Verkehrsunfall mit Personenschaden -

Am 26.07.2019, gegen 10:10 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Sendener, mit seinem Leichtkraftrad/ Roller, in Ottmarsbocholt die Dorfstraße, aus Richtung Ortsmitte kommend, in Fahrtrichtung Senden. Zeitgleich beabsichtigte eine 35-jährige Sendenerin einen Parkplatz auf der Dorfstraße, mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Ortsmitte, zu verlassen. Beim Einfahren auf die Dorfstraße übersah die 35-jährige den von links nahenden Rollerfahrer, dieser bremste sein Fahrzeug ab und kam durch das Bremsmanöver zu Fall. Zur Kollision der Fahrzeuge kam es nicht, da die 35-jährige ihren Pkw vor dem Sturz des Rollers zurück auf den Parkplatz setzte. Der 60-jährige Sendener verletzte sich durch den Sturz und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Am Roller entstand Sachschaden.

