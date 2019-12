Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, gewaltsam in der Laizer Straße in die Wasserpumpstation Oberrieder einzudringen. Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug verursachten die Täter an der Tür der Pumpstation Sachschaden von rund 10.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu informieren.

B 32 / Mühlbergtunnel

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Unbekannte Täter warfen am Sonntag gegen 02 Uhr von einem Fußweg auf dem Mühlbergtunnel einen rund drei bis vier Meter langen Ast mit einem Durchmesser von rund 17 cm auf die darunter gelegene Fahrbahn der B 32, welche in Richtung Donautal führt. Hierbei brach der große Ast in drei rund ein Meter lange Stücke, die in der Mitte und auf der rechten Fahrbahn liegen blieben und die Fahrbahn teilweise blockierten. Durch die Polizei wurden die Holzstücke beiseite geräumt und die Fahrbahn gereinigt. Zu einem schädigen Ereignis war es nicht gekommen. Personen, die zum fraglichen Zeitpunkt Verdächtiges im Bereich des Mühlbergtunnels beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Stetten a.k.M.

Verkehrsunfall

Vermutlich aufgrund Eisglätte verunfallte am Samstag gegen 22.30 Uhr auf der L 218 ein 22-jähriger Audi-Lenker. Der junge Fahrer befuhr die Landesstraße von Storzingen kommend in Richtung Stetten, geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Meßkirch

Verkehrsunfall

Rund 13.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 10.30 Uhr in der Straße "Trettfurt" ereignet hat. Ein 27-jähriger Opel-Lenker fuhr aus einer Grundstücksauffahrt aus und übersah hierbei eine auf der Hauptstraße fahrende 59-jährige Skoda-Lenkerin. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt.

Pfullendorf

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 13 Uhr in der Überlinger Straße ereignet hat. Eine 19-jährige BMW-Lenkerin bemerkte vermutlich aus Unachtsamkeit zu spät, dass der vorausfahrende 44-jährige Toyota-Lenker abgebremst hatte und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota auf einen davor stehenden Nissan geschoben.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Bei einem Auffahrunfall entstand am heutigen Montag gegen 06.30 Uhr an der Einmündung Badstraße / Paradiesstraße ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Ein 23-jähriger VW-Fahrer befuhr die Badstraße und übersah an der Einmündung zur Paradiesstraße den VW einer 18-Jährigen, die nach links abbiegen wollte, jedoch verkehrsbedingt anhalten musste. Die junge Frau verletzte sich durch die Wucht des Aufpralls leicht.

