POL-UL: (GP) Göppingen - Beute gemacht

Einbrecher waren von Mittwoch auf Donnerstag in Göppingen unterwegs.

Unbekannte waren in der Lessingstraße aktiv. An einem Gebäude zerstörten sie ein Fenster. Durch das Fenster gelangten sie ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbaren, durchwühlten sie einen Raum. Sie fanden einen Tresor. Den nahmen sie mit. Für den Abtransport nutzten sie wohl einen Bürostuhl. Der fehlte ebenfalls. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Göppingenn und Umgebung ist diese unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

