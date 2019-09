Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Dienstag beschädigte ein 77-Jähriger einen Seat und flüchtete.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr parkte ein Seat in der Hauptstraße. Als die 26-jährige Fahrerin zu ihrem Seat zurückkam, entdeckte sie einen Schaden an ihrem Auto. An der Windschutzscheibe hing ein Zettel mit dem Kennzeichen des mutmaßlichen Verursachers. Ein unbekannter Zeuge hatte diesen wohl angebracht. Die Polizei überprüfte die Anschrift des Fahrzeughalters. An dem Mercedes fanden die Beamten Spuren, die zu dem Unfall passten. Als Fahrer konnte ein 77-Jähriger ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

