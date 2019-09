Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alarmanlage verscheucht Einbrecher ++ Zusammenstoß zwischen Museumsbahn und PKW

Cuxhaven (ots)

Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Cuxhaven. Am Sonntagabend, gegen 19.20 Uhr, versuchten unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt im Feldweg einzubrechen. Bei dem Versuch, die Haupteingangstür aufzuhebeln, lösten die Täter jedoch die Alarmanlage aus. Darauf flüchteten die Täter vom Tatort ohne Schaden anzurichten.

Zusammenstoß zwischen Museumsbahn und PKW

Geestland. Am Sonntagmittag, gegen 14 Uhr, kam es kurz vor dem Bahnhof Bad Bederkesa zu einem leichten Zusammenstoß zwischen der Museumsbahn und einem PKW. An dem unbeschrankten Bahnübergang an der Flögelner Straße hatte ein 28-jähriger Geestländer die Warnsignale der Museumsbahn nicht wahrgenommen und wollte mit seinem Audi den Bahnübergang überqueren. Zum Glück fährt die Museumsbahn an dieser Stelle nicht mehr sehr schnell, sodass es bei dem Zusammenstoß nur leichten Blechschaden an dem PKW gab. Die Museumsbahn blieb unbeschädigt.

