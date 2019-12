Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

--

Ravensburg

Gewalttäter am Samstagabend

Gewalttätig aus heiterem Himmel, so erschien in der Nacht zum Samstag gegen 02.30 Uhr der 33-jährige Besucher einer Diskothek im Bereich des Bahnhofs, der zu dieser nächtlichen Stunde plötzlich und den bisherigen Erkenntnissen zufolge ohne Vorgeschichte oder Streit einen 32-Jährigen mit einem Kopfstoß attackierte und sein Opfer hierbei verletzte. Als ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einschritt, flüchtete der Aggressor. Der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde im Rahmen der polizeilichen Fahndung in der Georgstraße angetroffen. Er war deutlich alkoholisiert. Als er durch die Polizei aufgegriffen wurde, hatte er sich noch nicht beruhigt und misshandelte eine Frau, von der er auch nach dem Eintreffen der Polizei nicht abließ. Schließlich ging er auf die eingesetzten Polizeibeamten los, denen es nur mit größter Mühe gelang, den Tobenden unter Kontrolle zu bekommen und zur Vermeidung weiterer Störungen in Gewahrsam zu nehmen. Bis dahin beleidigte der 32-Jährige mehrere Polizeibeamte. Insgesamt 4 Beamte wurden bei dem Einsatz verletzt. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

Ravensburg-Oberzell

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Mittwochvormittag bis Samstagnachmittag in der Wirtsgasse gewaltsam durch die Terrassentüre in die Wohnräume eines Einfamilienhauses ein. Im Gebäude durchsuchten die Tatverdächtigen sämtliche Wohn- und Büroräume und stahlen Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Fluchtrichtung der Tatverdächtigen ist unbekannt. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen oder ein verdächtiges Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Einbruch in eine Bäckereifiliale

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum heutigen Montag im Zeitraum von 18.00 bis 05.30 Uhr gewaltsam von der Ziegelstraße her durch die Hauptzugangstüre einer sich an der Friedrich-Schiller-Straße befindlichen Bäckereifiliale ein und entwendeten einen Tresor mit Inhalt. Die Verankerung des Tresors wurde durch die Täter ebenfalls gewaltsam überwunden. Die Fluchtrichtung der Tatverdächtigen ist unbekannt. Es ist davon auszugehen, dass die Täter ein Transportfahrzeug zur Tatausführung benutzten. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen oder ein Tatfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Falschfahrer auf der Bundesstraße 30 / 32

Erneut wurde der Polizei am Sonntagmorgen gegen 05.30 Uhr ein Falschfahrer auf der Bundesstraße 30 / 32 zwischen der Anschlussstelle Ravensburg Süd und der Abfahrt der Bundesstraße 32 / Landesstraße 317 bei Niederbiegen gemeldet. Die gemeinsame Suche der Polizeireviere Ravensburg und Weingarten nach dem Falschfahrer verlief ergebnislos. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um einen Kleinwagen gehandelt haben.

Grünkraut

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter warfen am Samstagabend im Zeitraum von 18.00 bis 24.00 Uhr auf einem Privatgrundstück im Ligusterweg mit einem Stein an einem Opel Meriva mit Ravensburger Kennzeichen eine Seitenscheibe ein. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Tatverdächtigen etwas aus dem Pkw stehlen wollten. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Weingarten

Gefährdung des Straßenverkehrs

Der 55-jährige Lenker eines Nissan Qashqai befuhr am Freitagabend gegen 22.00 Uhr die Laurastraße aus Richtung Schlier in Richtung Innenstadt und stieß am Beginn des Stadtgebietes alkoholbedingt auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Benz Vito. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand beim Zusammenstoß ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Dem Unfallverursacher wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Aufgrund des am Unfallort durchgeführten Atemalkoholtestes ist damit zu rechnen, dass die Untersuchung der entnommenen Blutprobe eine Blutalkoholkonzentration von über 2,5 Promille ergeben wird.

Aulendorf

Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr

Ein Feuer in der Nähe einer Unterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge erforderte am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Aulendorf im Spitalweg. Dort wurde ein zur Abfuhr bereitgestellter Stapel Sperrholz in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer, bevor weiterer Schaden entstehen konnte. Der Verursacher des Feuers war nicht zu ermitteln, jedoch wärmten sich beim Eintreffen der Feuerwehr mehrere Personen an dem brennenden Sperrholz.

Bad Waldsee-Mittelurbach

Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen

Großes Glück hatte der Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebes auf dem Weiler Volkertshaus am Sonntagvormittag gegen 08.30 Uhr. In einer Stallung geriet ein Stromverteilerkasten vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand. Ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer wurde auf die Rauchentwicklung aufmerksam und informierte den Landwirt. Dieser vermochte den Brand mit einem Wasserschlauch zu löschen, so dass sich der Einsatz der Freiwillige Feuerwehren aus Bad Waldsee und Mittelurbach auf die Brandkontrolle beschränken konnte. Ein Schaden am Gebäude ist nicht entstanden.

Bad Wurzach

Körperverletzung

Geschlagen wurde der 19-jährige Lenker eines Pkw in der Ravensburger Straße. Der 19-Jährige fuhr auf der Ravensburger Straße in Richtung Innenstadt und reagierte auf einen Zuruf, der aus einer Personengruppe heraus erfolgte. Der Pkw-Lenker wendete und sprach die Personengruppe auf den Zuruf an. Ein zu der Personengruppe gehörender junger Mann hatte sich offensichtlich über die Lautstärke des Pkw des 19-Jährigen und dessen Geschwindigkeit geärgert. Als der Heranwachsende sich der Personengruppe näherte, wurde er durch den Wortführer der Gruppe geschlagen. Der Tatverdächtige war etwa 25 Jahre alt, etwa 170 cm groß und korpulent. Er sprach mit türkischem Akzent, war dunkel gekleidet und trug eine Tätowierung an der rechten Halsseite. Personen, die der Polizei Hinweise auf den Tatverdächtigen oder seine Begleiter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wurzach, Tel. 07564 2013, zu melden.

Wangen im Allgäu

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter schlugen am Sonntag im Zeitraum von 04.00 bis 09.00 Uhr an einem Jugendzentrum in der Lindauer Straße die Scheibe der Eingangstüre ein und verursachten Sachschaden. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522 984-0, zu melden.

Wangen im Allgäu

Gefährdung des Straßenverkehrs

Übermüdung war offensichtlich die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Samstag auf der Bundesautobahn A 96 in Fahrtrichtung Memmingen zwischen der Behelfsausfahrt Neuravensburg und der Anschlussstelle Wangen-West ereignete. Der 26-jährige Lenker eines Peugeot befuhr die Autobahn und stieß nach bisherigen Erkenntnissen nach einem sogenannten Sekundenschlaf gegen die Mittelleitplanke. Sein Pkw schleuderte anschließend quer über die Fahrbahn bis zum Endstand des Peugeot auf dem Standstreifen der Autobahn. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen beträgt etwa 3.000 Euro. Der Schaden an dem Peugeot des Unfallverursachers beträgt etwa 1.500 Euro. Der Führerschein des 26-Jährigen wurde sichergestellt.

Isny im Allgäu

Unliebsamer Gast in einer Gaststätte

Das Verhalten eines 36-jährigen Besuchers einer Gaststätte in der Eberzstraße erforderte in der Nacht zum Sonntag gegen 01.45 Uhr den Einsatz der Polizei. Der Gaststättenbesucher hatte sich in dem Lokal nicht so benommen, wie es sich gehört, weshalb er aus der Gaststätte verwiesen wurde. Diesbezüglich zeigte sich der 36-Jährige uneinsichtig und benahm sich auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Wangen im Allgäu aggressiv und beleidigend, weshalb ihm schließlich ein Platzverweis erteilt wurde, den die Beamten mit Zwang durchsetzen mussten. Nachdem der Betroffene die Örtlichkeit bereits verlassen hatte, kehrte er später noch einmal zurück, weshalb zuletzt eine Gewahrsamsnahme erfolgte. Den Rest der Nacht verbrachte der 36-Jährige in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Wangen. Wegen der ausgesprochenen Beleidigungen wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Isny im Allgäu

Wildpinkler am Streifenwagen

Die Rechnung ohne den Wirt machte ein 18-Jähriger, der meinte, in der Nacht zum Sonntag gegen 02.00 Uhr während des Einsatzes einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wangen im Allgäu in einer Gaststätte in der Eberzstraße gegen das Dienstfahrzeug der Polizei pinkeln zu müssen. Die Sicherheitsmitarbeiter des Wirtes wurden auf sein Tun aufmerksam, griffen zu und übergaben den Verdächtigen der Polizei. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren wegen "unzulässiger Verrichtung der kleinen Notdurft" eingeleitet.

Isny im Allgäu

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter schlugen in einem noch nicht geklärten Zeitraum mit dem abgebrochenen Ast eines Baumes an einem auf dem Parkplatz des Medizinischen Versorgungszentrums im Bufflerweg stehenden Fiat Panda die Heckscheibe ein. Der Schaden wurde am Sonntagvormittag festgestellt. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Tatverdächtigen etwas aus dem Pkw stehlen wollten. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny im Allgäu, Tel. 07562 97655-0, zu melden.

