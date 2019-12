POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Friedrichshafen

Gefährliche Körperverletzung

Schwer verletzt wurde am Dienstagmorgen gegen 05 Uhr am Hohenstaufenplatz eine 30-jährige Frau, die von ihrem 35-jährigen Ex-Lebensgefährten vor der Haustür abgepasst und mit dem Kopf voraus gegen die Türverglasung gestoßen wurde. Die Scheibe splitterte, die Frau zog sich schwere Schnittverletzungen zu. Als Zeugen hinzukamen, fuhr der 35-Jährige mit seinem Fahrrad davon. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich nun der mutmaßliche Täter verantworten.

Oberteuringen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Samstag, 02.30 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, vermutlich bei der Vorbeifahrt einen in der Grubenäckerstraße am Straßenrand abgestellten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Immenstaad

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 09.30 Uhr, gewaltsam Zutritt in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Auf dem Ruhbühl" und entwendete Gegenstände im Wert von rund 900 Euro. Hierbei handelt es sich um einen Flachbildfernseher der Marke "Sony", 65-Zoll, mit Karton und einem silbernen Fernseh-Metallfuß. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu informieren.

Friedrichshafen - Tettnang

Ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

Als am Montag gegen 21.30 Uhr Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen in der Prinz-Eugen-Straße in Bürgermoos einen Autofahrer anhalten und kontrollieren wollten, gab dieser Gas und flüchtete. Hierbei überschritt der Fahrer die zulässige Geschwindigkeit deutlich und kollidierte beinahe mit einem am Straßenrand abgestellten Pkw. Auf Grund der Gefahrensituation brachen die Polizisten im Bereich der Straße "Neuhäusle" die Verfolgungsfahrt ab. Über das abgelesene Kennzeichen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass diese für einen Traktor ausgegeben wurden. Dennoch überprüften die Beamten die Halteranschrift, konnten dort jedoch niemanden antreffen. Während der anschließenden Fahndung konnte der 31-jährige Fahrer zu Fuß in Tettnang angetroffen werden. Der Mann hatte sich zuvor mit seinem Fahrzeug im Waldgebiet zwischen Neuhäusle und Holzhäusern festgefahren, weshalb er zu Fuß nach Hause lief. Ermittlungen ergaben, dass der 31-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und vermutlich auch deshalb sich der Verkehrskontrolle entziehen wollte. Das Fahrzeug hatte er sich ein paar Tage zuvor gekauft und die Kennzeichen seines Traktors daran befestigt. Nicht nur wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung wird der 31-Jährige nun angezeigt, sondern auch wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens , da nach einem aktuellen Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart aus diesem Jahr auch eine Flucht vor der Polizei den entsprechenden Tatbestand erfüllen kann.

Markdorf

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Seit längerer Zeit beschädigt und manipuliert ein unbekannter Täter Fahrräder, die auf dem Fahrradabstellplatz des Bahnhofs Markdorf abgestellt werden. Zuletzt wurde am Montag im Zeitraum von 07.30 Uhr bis 13.30 Uhr das Vorderrad eines Kinderfahrrads ausgehängt und die Bremse festgezogen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0, in Verbindung zu setzen.

B 33 / Markdorf

Verkehrsunfall

Vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalls verunfallte am Montag gegen 16.30 Uhr eine 67-jährige Autofahrerin auf der B 33 zwischen Ittendorf und Markdorf. Die Frau kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kam erst nach einigen Metern auf der linken Fahrzeugseite zum Stillstand. Zu einer Gefährdung mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht. Die 67-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten war die B 33 kurzzeitig gesperrt.

Markdorf

Zwei Einbrüche in einer Nacht

Vermutlich derselbe Täter verschaffte sich am heutigen Dienstagmorgen gleich zweimal gewaltsam Zutritt in zwei unterschiedliche Firmen in der Rudolf-Diesel-Straße. Bei einer Firma schlug er die Scheibe eines Rolltors ein, betrat zunächst die Werkstatt und danach die Büroräume. Ein Tresor wurde aufgebrochen und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entwendet. Bei der gegenüberliegenden Firma wurde ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und sämtliche Büro- und Werkstatträume durchsucht. Aus einer Geldkassette wurde Bargeld in geringer Höhe entwendet. Personen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu informieren.

Überlingen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter schlug am Montag gegen 20 Uhr in der Pfarrhofstraße die Glasscheibe einer Eingangstür ein und verursachte Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ein Zeuge konnte zur fraglichen Zeit eine vorbeigehende, laute Personengruppe wahrnehmen, ob diese jedoch mit der Tat in Verbindung gebracht werden können, ist unklar. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu wenden.

L 200 / Überlingen

Verkehrsunfall

Rund 8.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 18 Uhr in einem Kreisverkehr ("Abig-Kreisel") auf der L 200 ereignet hat. Ein 53-jähriger BMW-Lenker übersah vermutlich aus Unachtsamkeit den bereits im Kreisverkehr befindlichen Toyota eines 65-Jährigen. Trotz Kollision blieben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt.

Uhldingen-Mühlhofen

Unbekannter zerkratzt Pkw

Ein unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht von Sonntag auf Montag im Kanalweg die Beifahrer- und Fahrertür eines dort abgestellten Pkw und verursachte dadurch Sachschaden von rund 2.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen, Tel 07541/804-0, zu wenden.

