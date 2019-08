Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden

Vier Autos dreist unterschlagen

Coesfeld (ots)

Bereits vier Anzeigen wegen Unterschlagung von Autos im Bereich der Gemeinde Senden werden bei der Kriminalpolizei in Lüdinghausen bearbeitet. In allen Fällen erschien ein ca. 22-jähriger Mann bei den Autohändlern und gab an nach einem Unfall ein neues Auto zu suchen. Im Rahmen der Probefahrten entfernte er sich mit dem Auto in unbekannte Richtung. Drei der unterschlagenen Autos konnten zwischenzeitlich sichergestellt und an die rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden. Das vierte Auto, welches am vergangenen Mittwoch (14.08) unterschlagen wurde, befindet sich vermutlich noch im Besitz des Mannes. Neben dem angegebenen Alter hat der Mann kurze dunkle nach hinten gekämmte Haare und ist Brillenträger. Er spricht akzentfrei Deutsch und hat eine gepflegte Erscheinung. Im Falle eines erneuten Auftretens bittet die Polizei darum direkt über den Notruf die Polizei zu informieren.

