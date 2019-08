Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lohwall

Geparkter VW beschädigt

Coesfeld (ots)

Einen schwarzen VW Lupo beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher am Donnerstag (15.08.) in der Zeit von 11.45 bis 13 Uhr. Der Lupo war vor einem Ärztehaus in Dülmen auf dem dortigen Parkplatz geparkt. Die Beschädigungen befinden sich im Bereich des vorderen linken Kotflügels und der Fahrertür. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell