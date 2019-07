Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in einen Rohbau +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in einen Rohbau in der Dwostraße in Delmenhorst eingebrochen.

In der Zeit von Sonntag, 21. Juli 2019, 20:00 Uhr, bis Montag, 22. Juli 2019, 16:45 Uhr, hebelten sie ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf und verschafften sich so Zutritt. Aus dem Haus wurden diverse Baumaschinen entwendet. Der entstandene Schaden wurde auf 1.500 Euro geschätzt.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich Dwostraße/Schönemoorer Straße gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (866144).

