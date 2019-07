Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall zwischen Pkw- und Radfahrer in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Montag, dem 22.07.2019 kam es gegen 18:10 Uhr in Delmenhorst an der Kreuzung Syker Straße / Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst befuhr die Syker Straße stadteinwärts und bog nach links in die Berliner Straße ein. Dort übersah er den 76-jährigen Fahrradfahrer welcher die Syker Straße stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem der Radfahrer leicht verletzt wurde und leichter Sachschaden (geschätzt 550,- EUR) entstand. Der Fahrradfahrer wurde durch den Rettungsdienst dem Josef-Hosptial-Delmenhorst zugeführt.

