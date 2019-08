Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Von-Galen-Straße

Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Zusammenhang mit einem Einbruch in die Grundschule in Merfeld. In der Zeit von Donnerstag, 15.30 Uhr, bis Freitag, 07.30 Uhr, hebelten die bislang unbekannten Täter eine Eingangstüre auf. Im Inneren hebelten sie weitere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme angegeben werden, dass Bargeld und Computer gestohlen wurden. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930.

