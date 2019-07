Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Leimen / Rhein-NEckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hohenstauferallee - der Unfallverursacher flüchtet trotz hohen Sachschadens.

Ein bislang Unbekannter fuhr gegen 21 Uhr mit seinem Mercedes auf der Hohenstauferallee, wobei er an der Einmündung zur Kurfürstenallee nach rechts abbiegen wollte. Hierzu setzte er seinen Blinker. Beim Anfahren bog der Unfallverursacher dann aber plötzlich nach links ab und streifte dabei den ebenfalls an der Einmündung wartenden VW Polo eines 21-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 2.000 Euro am VW. Der unbekannte Mercedes Fahrer entfernte sich gleich darauf unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen schwarzen Mercedes machen können, werden gebeten, sich unter 06224 17490 bei den Ermittlern des Polizeipostens Leimen zu melden.

