POL-BN: Bornheim-Waldorf: 57-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt - Unfallbeteiligte stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein Fehler beim Abbiegen führte nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen am Mittwochmorgen (27.11.2019) zu einem Verkehrsunfall auf der Blumenstraße in Bornheim-Waldorf, bei dem eine 57-Jährige Frau verletzt wurde. Gegen 09:45 Uhr befuhr eine 21-Jährige Autofahrerin die Blumenstraße aus Bornheim kommend in Fahrtrichtung Brühl. Kurz nach dem Ortseingang Waldorf beabsichtigte die junge Frau nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 57-Jährigen Frau, die in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Hierbei verletzte sich die 57-Jährige so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zuvor war sie von der Feuerwehr aus ihrem stark beschädigten Pkw befreit worden. Bei der 21-Jährigen, die unverletzt blieb, ergaben sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogenschnelltest am Unfallort war entsprechend positiv. Die 21-Jährige musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Beamten stellten außerdem ihren Führerschein sicher.

Die L183 (Blumenstraße) musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

