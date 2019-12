POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Einzelmeldung aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

--

Baindt

Ergänzung zur heutigen Pressemeldung nach Gefahrgutunfall

Beim unfallverursachenden Lkw handelte es sich um einen in den Niederlanden zugelassenen Gliederzug mit zwei Wechselbrücken, der mit etwa 22 Tonnen ätzender alkalischer Flüssigkeit in einzelnen Kanistern von je 25 Litern beladen war. Der 56-jährige Lenker des Gespanns mit Wohnsitz in den Niederlanden befuhr die Bundesstraße 30 und geriet auf Höhe des Egelsees plötzlich auf nasse und schneeglatte Fahrbahn. Als der Lenker des Gespanns auf der dortigen abfallenden Straße nach einer Rechtskurve abbremste, geriet der Anhänger des Gespanns ins Schleudern. Der Lenker des schleudernden Gespanns lenkte im weiteren Verlauf nach links, um einen Auffahrunfall auf vorausfahrende und zum Stillstand gekommene Fahrzeuge zu vermeiden, kam jedoch dann mit der Zugmaschine nach links von der Fahrbahn ab, wo das Zugfahrzeug mit der vorderen Wechselbrücke eine Böschung hinunter rutschte und auf die Seite stürzte. Der Anhänger blieb quer auf dem linken Fahrstreifen stehen. Im Verlaufe des Verkehrsunfalles kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Seat Ibiza, in dem vier Insassen leichte Verletzungen erlitten und zum Zusammenstoß mit einem VW Golf, der vor dem Lkw in Richtung Weingarten fuhr und verkehrsbedingt auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand gekommen war. Die beiden Insassen dieses Pkw wurden durch den Rettungsdienst ebenfalls zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lenker des Lkw-Gespanns konnte sich aus dem Führerhaus seines Zugfahrzeuges befreien. Er wurde nach bisherigen Erkenntnissen bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

Die Bundesstraße 30 blieb im Bereich der Unfallstelle bis 18.30 Uhr gesperrt und ist zwischenzeitlich wieder in beide Richtungen befahrbar. Die Bergung des neben der Fahrbahn liegenden Zugfahrzeuges wurde um 18.30 Uhr abgebrochen und wird am morgigen Mittwoch fortgesetzt, weshalb voraussichtlich eine erneute Sperrung der Bundesstraße 30 erforderlich sein wird.

An der Unfallstelle trat aus mehreren beschädigten Kanistern eine unbekannte Menge des transportierten Gefahrstoffes aus. Weiterhin wurde der Dieseltank des Zugfahrzeugs beschädigt, weshalb zusätzlich Dieselkraftstoff in die Umwelt gelangte. Der Empfänger der transportierten Ladung befindet sich im Landkreis Ravensburg.

Insgesamt waren etwa 200 Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Freiwilliger Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Polizei und Umweltbehörden im Einsatz. Für die Bergung des Lkw-Gespanns wurden Kranwagen der Feuerwehr aus Ulm an der Donau und eines privaten Unternehmers angefordert. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw mussten ebenfalls von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Das an der Unfallstelle kontaminierte Erdreich wird abgetragen und fachgerecht entsorgt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können von hier aus noch keine Angaben gemacht werden.

Ursprüngliche Pressemeldung des Polizeipräsidiums Konstanz vom 10.12.2019, 12.04 Uhr:

Baindt

Verkehrsunfall mit Verletzten und Umweltbeeinträchtigung

Der Lenker eines mit flüssigem Reinigungsmittel beladenen Lkw befuhr am heutigen Dienstagvormittag gegen 08.30 Uhr die Bundesstraße 30 aus Richtung Bad Waldsee in Richtung Weingarten und kam auf schneeglatter Fahrbahn nach der Durchfahrt durch eine Rechtskurve ins Schleudern und anschließend mit dem Zugfahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Zwei auf der Bundesstraße 30 fahrende Pkw-Lenker vermochten nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und stießen gegen den auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße 30 querstehenden Anhänger des Lkw-Gespanns, wobei insgesamt sieben Insassen dieser beiden Fahrzeuge verletzt wurden. Die Verletzen wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An dem Lkw wurden der Dieseltank und eine noch nicht feststehende Anzahl von mit Lauge gefüllten Kanistern mit einer Füllmenge von je 20 Litern beschädigt. Der Lkw hatte insgesamt über 800 solche Kanister geladen. Wegen der durch den Verkehrsunfall verursachten Umweltgefahren sind an der Unfallstelle die Feuerwehren aus Baindt, Bad Waldsee, Weingarten und der Gefahrgutzug der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Ravensburg sowie das Umweltamt des Landkreises Ravensburg im Einsatz. Zur Bergung des Lkw ist schweres Gerät erforderlich, die Ladung ist als Gefahrgut gekennzeichnet. Es ist davon auszugehen, dass die Maßnahmen am Unfallort bis heute Nachmittag andauern werden. Die Bundesstraße 30 ist im Bereich der Unfallstelle gesperrt, es wurde eine Umleitungsstrecke eingerichtet.

