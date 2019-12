Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am Freitag den 06.12.2019, gegen 18:16 Uhr, ereignete sich in der Homburger Straße, an der Einmündung zur Bautzenbachstraße, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Demnach wollte der Fahrer eines Seat Leon aus dem Saarpfalz-Kreis von der Homburger Straße nach links in die Bautzenbachstraße abbiegen. Der hinter im befindliche Fahrer eines Ford Mondeo mit ZW-Kennzeichen versuchte in diesem Moment den Seat Leon zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im vorderen Bereich. Hierbei wurde die Beifahrerin im Fahrzeug des Verursachers leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Nardini-Klinikum Zweibrücken verbracht werden. Eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 6000 Euro. Gegen den Verursacher des Unfalls wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

