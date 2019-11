Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrolle über Pkw verloren

Oberotterbach - B 38 (ots)

Am Montag, 04.11.2019, gegen 09:25 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Opel Corsa die B 38 von Oberotterbach kommend in Richtung Bad Bergzabern. In Höhe des "Pionierweges" verlor die 42-Jährige, aus bislang nicht geklärten Gründen, die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw blieb auf der linken Fahrzeugseite im Graben liegen. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. An dem nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro.

