Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Auf Kreuzung zusammengestoßen

Raesfeld (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro stellt die Folge einer Kollision auf einer Kreuzung in Raesfeld dar. Ein 53-jähriger Autofahrer war dort am Mittwoch gegen 15.35 Uhr auf der Dorstener Straße in Richtung Dorsten unterwegs. Auf der Kreuzung mit der Schermbecker Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 66-jährigen Dorsteners - dieser hatte die Schermbecker Straße in Richtung Rhade befahren und die Ampelanlage nach eigenen Angaben bei Grünlicht passiert. Die Wucht des Zusammenpralls schleuderte das Fahrzeug des 53-Jährigen in einen Straßengraben.

