Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss

Bad Bergzabern und Schweighofen (ots)

Am 01.11.2019, gegen 21:00 Uhr, wurde in der Kurtalstraße, der Fahrer eines Pkw Opel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 19-Jährigen wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Am 03.11.2019, gegen 12:30 Uhr, wurde am Windhof ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw Renault kontrolliert. Auch hier zeigte der Fahrer Auffälligkeiten, welche auf Drogeneinfluss hindeuteten. Beide Fahrer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde ihnen ebenfalls untersagt.

