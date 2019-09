Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Grimpingstraße/ Kellerbrand erzwingt Evakuierung eines Mehrfamilienhauses

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum Dienstag (3. September) ist in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Grimpingstraße in Coesfeld ein Feuer ausgebrochen. Anwohner alarmierten die Rettungskräfte um 0.06 Uhr. Rauch zog durch das Treppenhaus. Die Feuerwehr Coesfeld evakuierte das Gebäude. 57 Bewohner wurden durch die Rettungskräfte zum Teil über eine Drehleiter ins Freie gebracht und betreut. Die Feuerwehr löschte den Kellerbrand. Die Bewohner konnten wegen der Luftbelastung zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. 24 Anwohner verbrachten die Nacht in der nahe gelegenen Freiherr-vom-Stein-Realschule. Die Übrigen kamen bei Verwandten oder Freunden unter. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und wird einen Brandsachverständigen hinzuziehen.

