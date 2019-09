Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Otto-Reutter-Weg/ Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus am Otto-Reutter-Weg in Olfen, sich zu melden. Unbekannte hatten am Montag (2. September) im Zeitraum zwischen 17 und 21.30 Uhr ein Vorhängeschloss an einem Schuppen aufgebrochen und gelangten von dort ins das angrenzende Wohnhaus. Der oder die Täter entkamen mit ihrer Beute: Bargeld, einer Bohrmaschine, einer Kamera und Fotografie-Zubehör. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

