Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Von der Fahrbahn abgekommen

Germersheim (ots)

Ein nicht mehr fahrbereiter PKW ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr im Bereich der Auffahrt B9 Germersheim - Süd in Richtung Speyer. Der 34 - jährige Fahrer war in Folge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und im Grünstreifen gelandet. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

