Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Vermutlich technischer Defekt war Brandursache

Gommersheim (ots)

Ein technischer Defekt an einem Steuergerät war vermutlich Brandursache an einem PKW gestern Abend in der Kropsburgstraße. Kurz nach 20 Uhr wurde die Polizei über einen brennenden Citroen informiert. Als die Polizei vor Ort kam, stand der Motorraum des Fahrzeugs bereits in Flammen. Die Feuerwehr, die mit 12 Mann und zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort war, hatte den Brand schnell im Griff. Durch die Flammen wurde der gesamte Motorraum in Mitleidenschaft gezogen.

