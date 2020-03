Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Eigentümer eines IPhone X gesucht (26/1903)

Speyer (ots)

19.03.2020, 14:31 Uhr

Eine Anwohnerin der Kurt-Schumacher-Straße beobachtete am Donnerstagmittag, wie aus einem schwarzen BMW, der die Kurt-Schumacher-Straße aus Richtung Berliner Platz befuhr, plötzlich ein Mobiltelefon auf die Straße geworfen wurde. Weitere Hinweise zu dem Pkw bzw. zum Eigentümer des Mobiltelefons konnten nicht erlangt werden. Das IPhone X wurde vor Ort sichergestellt und kann vom berechtigten Eigentümer bei der Polizei Speyer (Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) abgeholt werden.

