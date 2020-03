Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Leergutbetrug und Körperverletzung (39/1903)

Speyer (ots)

19.03.2020, 19:20 Uhr

Ein 20-jähriger Mann verschaffte sich am Donnerstagabend unberechtigt Zutritt in den Pfandlagerraum eines Lebensmittelmarktes in Otterstadt und entnahm dort 9 Kisten mit Leergut. Danach gab er diese am Pfandautomaten ab. Aufgrund eines Defekts währende der Abgabe, kam eine Mitarbeiterin hinzu. Sie erkannte vier noch nicht abgegebenen Kisten als Pfandgut, welches sie bereits im Verlauf des Tages im Pfandlagerraum einsortiert hatte. Sie konfrontierte den Beschuldigten mit ihrer Feststellung, woraufhin dieser sofort verbal aggressiv reagierte und den Vorwurf abstritt. Als die Angestellte die Kisten an sich nehmen wollte, wurde sie vom Beschuldigten bespuckt und geschlagen. Der danach flüchtende Beschuldigte konnte durch eine Streife unweit des Marktes angetroffen und kontrolliert werden. Gegen ihn wurde strafrechtliche Ermittlungen wegen Betrug und Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurde ihm ein Platzverweis für den Lebensmittelmarkt erteilt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell