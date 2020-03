Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200310 - 0235 Frankfurt-Griesheim: Unbekannte rauben Paketboten aus

Frankfurt (ots)

(lu) Gestern Vormittag wurde ein Paketbote Opfer eines Raubes. Unbekannte lauerten dem Auslieferer aus, entrissen ihm gewaltsam ein Paket und flüchteten anschließend zu Fuß.

Gegen 11:00 Uhr sollte der 43-jährige Paketbote eine Warensendung an eine Frau in der Schöffenstraße ausliefern. Als er das Paket aus seinem Fahrzeug holte, kamen zwei Unbekannte auf ihn zu und entrissen ihm gewaltsam das Paket. Anschließend flüchteten die beiden Räuber zu Fuß in Richtung Mainufer. Ermittlungen haben ergeben, dass die 48-Jährige, an die das Paket adressiert war, dieses nicht bestellt hatte und somit auch Opfer eines Betrugs geworden ist.

Täterbeschreibungen:

Täter 1: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, deutsches Erscheinungsbild, trug eine blaue Jeanshose und eine dunkle Jacke

Täter 2: Männlich, ca. 170cm groß, nordafrikanisches Erscheinungsbild / dunkelhäutig, trug eine blaue Jeanshose und eine dunkle Jacke

Das Fachkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt und / oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim 16. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755-11600 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

