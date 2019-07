Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Unter Alkoholeinfluss

Erwitte (ots)

Am Sonntag, um 23:10 Uhr, kam es am Pappelweg zu einem Unfall. Der Bewohner eines Hauses weilte noch auf seinem Balkon, als er beobachtete wie ein Audi A 4 von der Straße abkam, seitlich in die Mauer seines Grundstücks prallte und einfach weiterfuhr. Weiter beobachtete der Zeuge das Auto, wie es ein Stück weiter die Straße hinauf in eine Garage fuhr. Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten konnten den 51-jährigen Fahrer des Audis in seiner Wohnung antreffen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab den Wert von 1,86 Promille. Daraufhin stellten die Beamten den Führerschein sicher. Dem Mann wurde eine Blutprobe abgenommen. Der Sachschaden an dem Audi und der Mauer wird auf insgesamt etwa 12000,- EUR geschätzt. (lü)

