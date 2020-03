Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200310 - 0232 Frankfurt-Ostend: Paketbote bestohlen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Mittag bestahl ein Unbekannter einen Paketboten. Das Objekt der Begierde war diesmal nicht die Ladung, sondern die Brieftasche des Auslieferers.

Gegen 11:30 Uhr verließ der 45-jährige Paketauslieferer sein in der Wittelsbacherallee stehendes Fahrzeug. Zu seinem Unglück vergaß er, den Transporter abzuschließen. Diesen Umstand nutzte der Unbekannte, um die in der Fahrerkabine liegende Brieftasche zu stehlen. So erbeutete er Bargeld und persönliche Dokumente des Fahrers.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell