Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200309 - 0230 Frankfurt-Griesheim: Festnahmen nach Einbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Zunächst unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch, den 4. März 2020, auf Donnerstag, den 5. März 2020, in zwei Objekte in der Lärchenstraße ein.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen drangen sie zunächst auf das Gelände eines Autohandels ein, wo sie aus dem Büro Schlüssel und Kennzeichen für dort abgestellte Fahrzeuge entwendeten. Dabei handelte es sich um einen Opel Corsa und einen Fiat Ducato. Um an diese Fahrzeuge zu gelangen, schoben sie noch einen VW Polo zur Seite.

Danach begaben sie sich zu einer in der Nähe befindlichen Lagerhalle. Gewaltsam drangen sie dort ein und entwendeten 62 TV-Geräte unterschiedlicher Marken und Größen, etwa 1.500 Handys der Marke Nokia 105, dazu Drucker, Multifunktionsgeräte, Powerbank, Akkus, etc. im Wert von zusammen etwa 40.000 EUR. Zunächst unerkannt verließen sie mit ihrer Beute das Firmengelände.

Gegen 04.00 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der junge Männer dabei beobachtet hatte, wie sie etliche Elektroartikel von einem Ducato entluden und in ein Haus im Stadtteil Griesheim brachten. Die Polizei konnte dann auf der Ladefläche einen Teil des Diebesgutes auffinden. In dem Haus konnten drei Männer im Alter von 16, 26 und 31 Jahren festgenommen werden. In der betreffenden Wohnung und im dazugehörigen Kellerraum konnte dann der Rest der Beute aufgefunden werden. Nach Vorführung bei dem Haftrichter wurden gegen den 26-Jährigen und gegen den 16-Jährigen Haftbefehle erlassen. Noch immer verschwunden ist der vom Gelände des Autohandels gestohlene Opel Corsa. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

