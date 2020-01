Polizei Düren

POL-DN: In Graben gefahren und geflüchtet

Jülich (ots)

In der Silvesternacht verunfallte ein Pkw auf der L 213 zwischen Welldorf und Stetternich. Vom Fahrer fehlte jede Spur.

Gegen 02:20 Uhr am 01.01.2020 ging die Meldung über den Unfall bei der Polizei ein. Ein Autofahrer hatte den Wagen gesehen. Er stand quer halb auf der Fahrbahn, halb im Graben. Der Melder hielt an und sprach mit dem Fahrer. Dieser war augenscheinlich unverletzt. Ausdrücklich wies der Mann den Autofahrer an, nicht die Polizei zu rufen. Dies tat dieser wenig später richtigerweise trotzdem. Als die Beamten nach kurzer Zeit an dem Unfallfahrzeug eintrafen, war der Fahrer samt der Kennzeichenschilder verschwunden. Vor Ort befand sich ein weiterer Autofahrer, der wegen des Unfalls angehalten hatte. Er gab an, ihm sei auf der Landstraße eine Person entgegengekommen. Der Fahrer wurde als jung, circa 20 Jahre alt, und schlank beschrieben. Er war circa 170 cm groß. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug eine rote Kappe. Im Fahrzeug fanden die Beamten Hinweise auf das aktuelle Kennzeichen. Ermittlungen an der Halteranschrift verliefen negativ.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung vor Ort stellten die Beamten zudem Blutanhaftungen im Innenraum fest. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer doch schwere Verletzungen davon getragen hat, wurde über die Feuerwehr eine Drehleiter mit Wärmebildkamera angefordert. Die Absuche im näheren Bereich verlief negativ. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr aufgenommen. Neben dem Pkw wurden auch zwei Bäume beschädigt.

Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt die zuständige Sachbearbeiterin zur den üblichen Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-5230 entgegen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

