Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Im Gleisbett gelandet

Stuttgart-Nord (ots)

Ein BMW-Fahrer ist am Donnerstagmorgen (28.11.2019) mit seinem Auto im Gleisbett der Straßenbahn gelandet. Der 26-Jährige war mit seinem Fahrzeug gegen 05.30 Uhr in der Heilbronner Straße Richtung Pragsattel unterwegs, als er auf Höhe der Mia-Seeger-Straße aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und im Gleisbett der Straßenbahn zum Stehen kam. Während der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr in beide Richtungen bis gegen 06.55 Uhr blockiert. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

