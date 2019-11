Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte versuchen Motorroller zu stehlen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Vier bislang unbekannte Täter haben in am Mittwochabend (27.11.2019) an der Markgröninger Straße offenbar versucht, einen Motorroller zu stehlen. Ein 73 Jahre alter Zeuge bemerkte gegen 21.45 Uhr wie die Täter einen Roller in einen Hinterhof schoben. Als der Zeuge die Unbekannten ansprach, flüchteten diese und ließen den Roller zurück. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter offenbar versucht hatten, den Roller für einen Diebstahl kurzzuschließen. Bei den vier Männern soll es sich um Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren gehandelt haben. Einer habe einen weiß-gestreiften Kapuzenpulli getragen, der Rest der Gruppe trug dunkle Kleidung. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell