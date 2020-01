Polizei Düren

POL-DN: Trickdieb in Mariaweiler

Düren (ots)

Opfer eines Trickdiebs wurde am Donnerstag eine Seniorin. Der Mann hatte sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung verschafft.

Gegen 15:15 Uhr klingelte es bei der alten Dame im Schönwaldweg. Da sie dachte, ein Bekannter wäre an der Tür, öffnete sie. Vor der Tür stand jedoch ein unbekannter Mann, der in gebrochenen Deutsch angab, Geld für arme Kinder zu sammeln. Statt vor der Tür stehen zu bleiben, betrat er zudem unmittelbar nach dem Öffnen der Tür, das Haus. Hier angekommen entnahm die Frau einige Münzen aus ihrer Geldbörse, um diese zu spenden. Der Unbekannte bedankte sich und bat anschließend um ein Glas Wasser, da er sich unwohl fühle. Die Seniorin kam der Bitte nach und holte aus der Küche das Getränk. Kurz darauf verließ der Mann das Haus. Unmittelbar darauf stellte die Frau fest, dass die Geldbörse, aus der sie zuvor das Kleingeld entnommen hatte, fehlte. Der Mann hatte offenbar die Zeit, die die Seniorin brauchte, um das Glas Wasser zu holen, dazu genutzt, das Portemonnaie zu stehlen.

Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief negativ. Eine Befragung in der Nachbarschaft ergab, dass der Mann an allen Häusern des Schönwaldweges geklingelt hatte. Er wird beschrieben als circa 165 bis 170 cm groß. Er hat eine normale Statur und kurze, nach hinten gegelte schwarze Haare. Dem Erscheinungsbild nach könnte er aus Südosteuropa stammen. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Handschuhen.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde an ihrer Wohnungstür klingeln. Lassen Sie Unbekannte nicht ohne Aufsicht, wenn Sie in ihren Wohnräumen sind. Rufen Sie die Polizei, wenn sich in Ihrer Nachbarschaft verdächtige Personen aufhalten.

