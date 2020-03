Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Kennzeichendiebstahl

Frankenthal (ots)

Einem 35-jährigen Geschädigten wird im Zeitraum von 02.03.2020, 00:00 Uhr bis 17.03.2020, 11:00 Uhr das hintere amtliche Kennzeichen aus der Halterung seines auf ihn zugelassenen Pkw Opel Meriva in der Eisenbahnstraße in Höhe Hausnummer 49 in Frankenthal, entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 20 Euro. Der Täter ist bislang unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

