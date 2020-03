Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200316-3: Unbekannte beschädigten geparkte Autos in mindestens zwölf Fällen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte zerstachen an mindestens zwölf Autos die Reifen und beschädigten weitere Anbauteile. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben machen können.

In der Zeit zwischen Freitag (13. März) 14:30 Uhr und Samstag (14. März) 06:45 Uhr beschädigten Unbekannte in der Duffesbachstraße am Straßenrand parkende Autos in bisher zwölf uns bekannten Fällen. Dabei zerstachen sie die Bereifung der Fahrzeuge und brachen zum Teil die Außenspiegel ab. Der entstandene Sachschaden wird einige tausend Euro betragen.

Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum Verdächtige gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich umgehend mit dem Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

