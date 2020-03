Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200316-2: Maskierter Mann raubte Bargeld in Tankstelle - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen auf der Köln-Aachener-Straße unterwegs waren.

Ein Mitarbeiter einer Tankstelle, welche sich an der Köln-Aachener-Straße befindet, öffnete die Verkaufsräume am Sonntagmorgen (15. März) gegen 08:00 Uhr. Um 08:30 Uhr betrat ein maskierter Einzeltäter das Tankstellengebäude und forderte unter Vorhalt eines Messers das Öffnen der Kassenlade. Daraus entnahm der Täter einen Bargeldbetrag in bisher unbekannter Höhe. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Täter ist 180 bis 190 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er war, bis auf die graue Arbeits-Cargohose, komplett schwarz gekleidet. Er trug weiße Sportschuhe mit grünem Logo.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

