POL-PDPS: Außenspiegel im Vorbeifahren beschädigt -Zeugenaufruf

Am Freitag, dem 31.01.2020, in der Zeit von 18:15 Uhr bis 19:50 Uhr, parkte ein 23-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland seinen weißen BMW am rechten Fahrbahnrand der Hasenbergstraße in Dahn ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass sein linker Außenspiegel nach vorne umgeklappt und der vordere linke Kotflügel eingedrückt war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten BMW konnten blaue Farbanhaftungen des Unfallverursachers festgestellt werden.

