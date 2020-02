Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde an einem weißen Mercedes Kastenwagen, der in der Schlachthofstraße geparkt war, beide Kennzeichenschilder (HOM-...) entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 06332-9760 zu melden. |pizw

