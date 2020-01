POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 01.01.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Westoverledingen - Diebstahl aus Pizzeria

Westoverledingen - Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmittag entwendete ein unbekannter Täter Bargeld aus einer Pizzeria in der Papenburger Straße. Den Zugang zum Objekt hatte sich der Unbekannte durch das Aufhebeln eines Fensters verschafft. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Diebstahl aus Kiosk

Leer - Am Dienstagabend, im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und Mitternacht, drang ein unbekannter Täter gewaltsam in den Kiosk im Bahnhofsgebäude ein. Der Unbekannte zerstörte das Glaselement der Eingangstür, um in die Räumlichkeiten gelangen zu können. Die Spuren vor Ort deuten darauf hin, dass der Täter womöglich Tabakwaren und Alkoholika entwendete. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Das Foyer des Bahnhofgebäudes war im Tatzeitraum frei zugänglich. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Westoverledingen - Fahrt unter Drogeneinfluss

Westoverledingen - Am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 23-jährigen Rhauderfehner, der mit seinem PKW in der Collinghorster Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle erhielten die Beamten Verdachtsmomente, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Er reagierte positiv auf Amphetamine. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und untersagten die Weiterfahrt.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Emden - Mit einem Atemalkoholgehalt von 1,63 Promille war heute Morgen gegen kurz vor 03:00 Uhr eine 25-jährige Emderin mit einem PKW in der Max-von-Laue-Straße unterwegs. Ein Atemalkoholtest hatte bei einer Kontrolle das genannte Ergebnis geliefert. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein der Frau sicher.

Rhauderfehn - Brand eines Holzschuppens

Rhauderfehn - Kräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden kurz nach dem Jahreswechsel, gegen 00:10 Uhr, in die Lange Wieke gerufen. Dort war es zu einem Brand an einem etwa 9 x 4 m großen Holzschuppen gekommen. Im Holzschuppen befindliche Wertgegenstände, darunter unter anderem E-Bikes und Elektrowerkzeuge, wurden durch das Feuer zerstört. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

