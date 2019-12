Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 30.12.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Holzschuppen ++ Aufbruch eines Münzautomaten ++ Fensterscheibe eines Discounters eingeschlagen ++ Feststellung mehrerer Verstöße nach Verkehrskontrolle ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! ++ Sachbeschädigung an Arztpraxis ++ Sachbeschädigung an Hotel ++

Hesel - Diebstahl aus Holzschuppen

Hesel - Bislang unbekannte Täter drangen in einen Holzschuppen in der Stikelkamper Straße ein und entwendeten hieraus Angelzubehör. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend. Der Gesamtschaden wird auf eine untere, vierstellige Summe geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Jemgum - Aufbruch eines Münzautomaten

Jemgum - In dem Zeitraum zwischen Sonntagvormittag, den 22.12.2019, und gestern Vormittag hebelte ein bislang unbekannter Täter einen Münzgeldautomat einer Wasseranlage auf. Der Automat befindet sich auf einem Campingplatz in der Straße "An't Splittland". Der Gesamtschaden wird auf eine untere, dreistellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Fensterscheibe eines Discounters eingeschlagen

Emden - Am gestrigen Abend, gegen 18:45 Uhr, wurde der Polizei eine eingeschlagene Fensterscheibe eines Discounters in der Petkumer Straße mitgeteilt. Nach derzeitigen Hinweisen waren an der Tat vier Jugendliche beteiligt, die nach Auslösung der akustischen Alarmanlage die fußläufige Flucht in Richtung Hans-Böckler-Allee ergriffen hatten. Die Jugendlichen sollen mit dunklen Kapuzenpullovern oder -jacken bekleidet gewesen sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Emden gebeten.

Leer - Feststellung mehrerer Verstöße nach Verkehrskontrolle

Leer - Am gestrigen Abend gegen 21:00 Uhr kontrollierte die Polizei an der Papenburger Straße einen Mercedes-Lieferwagen. Der Fahrer, der sich zunächst als 58-jähriger aus Hamm ausgab, konnte den Beamten keine Fahrzeugdokumente oder Personaldokumente aushändigen. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellten die Beamten dann fest, dass auf der geschlossenen Ladefläche des Lieferwagens vier Personen, darunter zwei Kinder, ohne jegliche Sicherung auf dem Boden saßen. Weiterhin konnten die Beamten in Erfahrung bringen, dass der Lieferwagen nicht zugelassen und somit keine Pflichtversicherung vorlag. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten schließlich fest, dass es sich bei dem Fahrer nicht um den ausgegebenen 58-jährigen, sondern um einen 55-jährigen aus Neubörger handelt, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und bereits eine Woche zuvor im Landkreis Emsland falsche Personalien angegeben hatte. Als die Beamten die richtigen Personalien ermitteln konnten, stellten sie zuletzt noch fest, dass gegen den Mann aus Neubörger ein offener Haftbefehl vorlag. Nachdem er den haftbefreienden Betrag bezahlt hatte, wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 55-jährigen sowie die 38-jährige Eigentümerin des Fahrzeuges aus Neubörger, die als Beifahrerin in dem Lieferwagen mitgefahren war, wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der 55-jährige muss sich weiterhin wegen mehrerer Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Leer - Am letzten Samstag, gegen 11:00 Uhr, kam es auf dem Ostersteg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 81-jähriger aus Leer befuhr mit seinem Pedelec den Radweg des Ostersteges in Richtung Friesenstraße. In Höhe des dortigen Gymnasiums überholte ihn eine Frau mit ihrem Fahrrad. Bei dem Überholvorgang kam es zur seitlichen Berührung, wodurch beide Personen stürzten. Die junge Frau stieg wieder auf ihr Fahrrad und entfernte sich von der Unfallstelle. Zwei bislang ebenfalls unbekannte, junge Männer halfen dem 81-jährigen auf. Durch den Sturz erlitt der Mann eine Prellung am Oberschenkel. Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Sachbeschädigung an Arztpraxis

Leer - In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag schlug ein unbekannter Täter mit einer Bierflasche die Fensterscheibe einer Arztpraxis in der Kirchstraße ein. Durch den Wurf wurde lediglich die äußere Verglasung des Fensters beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Borkum - Sachbeschädigung an Hotel

Borkum - Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es in dem Zeitraum zwischen letzten Montagnachmittag und Freitagvormittag an einem Hotel in der Goethestraße, Ecke Bubertstraße. Auch hier wurde die äußere Verglasung eines Hotelfensters mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeworfen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Borkum gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell